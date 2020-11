Paulo Dybala in crisi con la Juventus: a gennaio subito addio? Gli ultimi rumors di mercato

10 novembre 2020 a

Per Paulo Dybala il finale del match contro la Lazio ha lasciato scorie pesanti, nel morale soprattutto. L'argentino non si sente centrale nel progetto di Pirlo e il tema contratto, non aiuta. Quel rinnovo con la Juventus di cui si discute da tempo con le parti ancora distanti. Anche perché gli acquisti di Morata, Kulusevski e Chiesa rappresentano un investimento tecnico per il futuro, ma anche un esborso economico da cui rientrare.

"Qualcosa a CR7 e Dybala doveva essere detta...": Del Piero, critica al Pirlo silenzioso

Tutto porta a pensare, scrive Sportmediaset, che Dybala possa essere sacrificato dalla dirigenza bianconera. Il Real Madrid non si è mai defilato dall'interesse per la Joya e a Torino, di questi tempi, l'idea non è affatto sgradita. E se l'argentino in questi due mesi non riuscirà a riprendersi, potrebbe anche essere messo sul mercato di gennaio. Anche perché tra la Juve e Ronaldo l'intenzione è quella di proseguire ancora assieme fino a fine contratto, ma si parla di rinnovo con il portoghese e il sacrificato, all'altare del risparmio, sarebbe proprio Dybala

