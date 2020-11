Napoli sconfitto a tavolino dalla Juventus, il sospetto sullo 0-3: un messaggio per gli altri club?

12 novembre 2020 a

a

a

Nella sentenza del giudice Sandulli della Corte Sprtova d'Appello, che ha confermato la decisione del Giudice Sportivo, di confermare la sconfitta a tavolino del Napoli con la Juventus e il relativo punto di penalizzazione, c'è un richiamo a tutti i club della serie A. Una sentenza che va oltre, e che ribadisce l'importanza primaria del protocollo firmato quest'estate.

"Poteva giocare". Napoli, che bastonata: la Figc conferma: 0-3 con la Juve e -1. Ora inizia la guerra legale

"Il Napoli", scrive Repubblica, non voleva giocare e ha cercato di procurarsi un alibi. La decisione dunque censura un comportamento sleale e irrispettoso dei principi dello sport e degli altri consociati: eppure non lo punisce in modo ulteriore. Perché? La risposta la darà l’inchiesta già aperta per violazione del protocollo che, a questo punto sembra logico, porterà al deferimento”. C'è dunque un messaggio anche per gli altri club di serie A. “Si ircorda a ogni presidente che non si possono piegare le norme al proprio interesse”, ma scrive sempre Repubblica non è chiara perché la società di De Laurentiis abbia agito così: "Il Napoli contro quella Juve avrebbe anche potuto vincere. Perché abbia agito così, resta da chiarire. Questo la sentenza non lo dice", conclude il quotidiano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.