Serie A, la procura Figc valuta il deferimento per il Napoli dopo la conferma del 3-o a tavolino

Il Napoli farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la sentenza della Corte di Appello Sportiva, per la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Nel frattempo i guai non finiscono, perché la società di De Laurentiis adesso dovrà fare i conti con un probabile deferimento da parte della Procura Federale Figc.

In Lega col coronavirus? Per De Laurentiis si mette male: la procura di Milano apre un'inchiesta

Il procedimento potrebbe essere chiuso nelle prossime ore e va incontro alla decisione del Giudice Sportivo, confermata in appello. "Infatti, scrive Repubblica il giudice Sandulli, "in secondo grado non si è limitato a respingere il ricorso del club azzurro ma ne ha censurato il comportamento arrivando a parlare di 'preordinata e di slealtà sportiva'. Adesso la procura della Federcalcio dovrà decidere se incriminare il Napoli anche con questa accusa, più grave, o solo per violazione del protocollo", conclude il quotidiano.

