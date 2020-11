Coronavirus, Vida positivo nell'intervallo di Turchia-Croazia: i giocatori di Serie A a rischio contagio

12 novembre 2020 a

Confermata la positività al Covid-19 per il difensore croato Domagoj Vida: un primo esito sospetto era stato reso noto solo all'intervallo dell'amichevole contro la Turchia ieri sera. Sostituito, è stato messo subito in isolamento. Adesso però tremano anche molte squadre di serie A. Erano infatti presenti anche alcuni giocatori di Serie A come Perisic, Brozovic (Inter) Pasalic (Atalanta), Rog (Cagliari), Badelj (Genoa), Kalinic (Verona), Demiral (Juve), Calhanoglu (Milan)e Cetin (Roma).

Il 31 difensore croato, che gioca nel campionato turco gioca con il Besiktas - è stato sostituito tra i due tempi dopo che lo staff medico della nazionale croata ha saputo della sua sospetta positività al coronavirus. Questo è successo perché la federazione croata ha ricevuto i risultati dei test dopo la mezzanotte di ieri. Lo staff medico della nazionale croata però ha ricevuto le prime informazioni già all'intervallo di un risultato potenzialmente positivo, costringendo così il ct a cambiare il calciatore alla fine del primo tempo. Ma il patatrac ormai era stato già fatto.

