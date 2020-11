Milan, con Hakan Calhanoglu si mette male: distanza siderale sul rinnovo del contratto

13 novembre 2020 a

No, non è tutto scontato. Si parla del rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan, il contratto infatti è in scadenza al termine dell'anno. E secondo TuttoSport, la trattativa si mette in salita. I rossoneri infatti propongono un contratto da 3,5 milioni con bonus, per un totale di 4 milioni complessivi. Peccato che la richiesta del turco, nuovo faro del Milan, sia di 7 milioni di euro. Insomma, una distanza enorme e che non fa stare tranquilli i tifosi rossoneri, nonostante le rassicurazioni di Calha, che ha assicurato che il rinnovo si farà. Sette milioni, però, sono cifre per Ibrahimovic e Donnarumma: troppo, per i turco. Ma sempre TuttoSport aggiunge che la strategia del procuratore del turco, Stipic, sia quella di forzare la mano al Milan per non perdere il giocatore a costo zero a giugno. Insomma, un compromesso si può trovare anche se, ora come ora, pare distante.

