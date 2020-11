Luis Alberto, bomba su Lotito e la Lazio: "Molto bello l'aereo. Comprano cose ma non ci pagano"

13 novembre 2020 a

Luis Alberto ha sganciato una bomba su Claudio Lotito, che proprio oggi aveva svelato con grande orgoglio il nuovo aereo personalizzato della Lazio. “Molto bello, ma quando ci occupiamo di quello che c’è dentro? Apparenza…”, ha scritto il centrocampista spagnolo in una story pubblicata su Instagram, sollevando un polverone. Che si è poi ingigantito quando poco dopo, durante una diretta su Twitch, Luis Alberto ha risposto in spagnolo a chi gli chiedeva dell’areo: “Sì, l’ho visto, ma lo dobbiamo pagare noi. Comprano cose ma non ci pagano”. Un riferimento polemico a presunte questioni di stipendi arretrati? Potrebbe essere: a giudicare dalle parole dello spagnolo, che ha da poco rinnovato il contratto con la Lazio fino al 2025, potrebbe esserci qualche conto in sospeso con il club.

