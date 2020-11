Juventus, David Alaba l'erede di Giorgio Chiellini: i bianconeri puntano sul centrale del Bayern Monaco

14 novembre 2020 a

a

a

La Juventus di Andrea Pirlo pensa già al futuro, pianificando i colpi per la finestra estiva di calciomercato. Un nome, su tutti: secondo SportMediaset è David Alaba, in scadenza con il Bayern Monaco. Il difensore austriaco è ritenuto dalla dirigenza bianconera il profilo perfetto per prendere l'eredità di Giorgio Chiellini, poiché è un mancino che può giocare sia da terzino sia da difensore centrale. Il punto è che Alaba ha già deciso che non vuole rinnovare, insomma andrà via a parametro zero: Fabio Paratici starebbe già studiando il colpo. L'austriaco ha 28 anni e quest'anno non sta trovando grande spazio in Bundesliga: ad oggi soltanto 6 presenze, con un gol.

"Cristiano Ronaldo? Ecco perché te ne devi andare": Zamparini spinge Dybala lontano dalla Juventus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.