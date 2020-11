Milan, Stefano Pioli positivo al coronavirus: allenamento annullato, "non presenta sintomi"

14 novembre 2020 a

a

a

Un altro positivo al Milan, questa volta è il mister, Stefano Pioli: l'allenatore è risultato positivo al tampone, ha insomma il coronavirus. La comunicazione arriva dal club, con una nota: "L'allenatore del Milan è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". E ancora, il Milan aggiunge: "L'allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio". Auguri di pronta guarigione a mister Pioli.

Eriksen non ne può più di Conte, una cessione-terremoto? Verso il Milan a un prezzo da outlet, resta il nodo-ingaggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.