Serie A, il presidente Paolo Dal Pino: "Lockdown nazionale? Stavolta non ci fermeremo per il Covid"

“Un nuovo lockdown nazionale? Se dovesse verificarsi il campionato di Serie A non si fermerà e andrà avanti, non vedo motivo per interromperlo”. Così Paolo Dal Pino è stato a dir poco perentorio sui possibili intoppi che il campionato di calcio potrebbe trovare sulla propria strada: il presidente della lega ha intenzione di arrivare fino in fondo indipendentemente dalla situazione epidemiologica e dalle misure restrittive in vigore nel paese, dato che ormai le squadre è come se vivessero in una sorta di bolla per cercare di non incappare nel coronavirus. Intanto però la Serie A ha una richiesta ben precisa per il governo, dato che non è esente dalla crisi globale scatenata dalla pandemia: “Abbiamo perso circa 600 milioni di euro quest’anno, ciò è dovuto alle misure restrittive. Abbiamo chiesto, come tutti gli altri settori, che ci siano misure di ristoro. Paghiamo oltre un miliardo di contributi all’anno e la nostra richiesta è quella di differire i termini di pagamento. Non abbiamo chiesto soldi alle casse dello Stato”. Una soluzione per Dal Pino potrebbe essere quella di reintrodurre le sponsorizzazioni provenienti dal ricchissimo mondo del betting, che invece non va mai in crisi: “L’eliminazione ha portato via un sacco di milioni di sponsor. Noi abbiamo scritto al governo in più di una occasione e non ho mai ricevuto una risposta scritta, e vale anche per Gravina”.

