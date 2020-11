Alvaro Morata, la Juventus vuole riscattarlo subito? L'agente punta i piedi: si mette male

19 novembre 2020 a

a

a

Alvaro Morata ha conquistato già la Juventus a suon di gol e ottime prestazioni. I bianconeri ora starebbero pensando di acquistarlo a titolo definitivo già nelle prossima estate, versando nelle casse dell'Atletico Madrid altri 45 milioni che si vanno a sommare ai 10 pagati la scorsa estate per il prestito. L'accordo è già stato trovato al momento del trasferimento in prestito. Una cifra, scrive Sportmediaset, che in casa Atletico non hanno intenzione di ridiscutere "È un giocatore dell'Atletico Madrid, è andato in prestito per due anni. La Juventus ha una opzione di ricompra, se lo vuole deve pagarlo. Ora ha trovato la sua strada e la sta cavalcando. Si merita tutto quello che sta facendo", ha spiegato il presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo.

Juve, è ancora troppo Barcellona. Ko 2-0 in Champions, per Morata tripletta... di gol annullati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.