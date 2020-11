Antonio Conte boccia Eriksen: "Ha avuto tante occasioni, penso al bene dell'Inter"

22 novembre 2020 a

Quella di Antonio Conte su Christian Eriksen sa tanto di bocciatura definitiva. "Lukaku ha detto che potrebbe fargli bene imparare l'italiano? Non saprei. Come ho detto in precedenza, faccio scelte per il bene dell'Inter. Christian ha avuto tante occasioni, ha giocato più di tanti altri, quando riterrò opportuno lo sceglierò tra i titolari o a partita in corso".

"Impiegarlo da play basso? - prosegue il mister nerazzurro -. No, penalizzerebbe troppo il calciatore. La sua dote migliore è un calcio importante, sia di destro sia di sinistro. Se gliela togli per metterlo davanti alla difesa, finisci per snaturarlo. Il mio è un giudizio tecnico, credo sia importanti rispetto a quello di altri".

