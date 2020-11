Inter, Mario Sconcerti boccia Antonio Conte: "Chierichetti terrorizzati dal parroco burbero"

24 novembre 2020 a

L'Inter è sbagliata, per Mario Sconcerti. il giornalista spiga che c'è lontananza tra quello che vuole Conte e la qualità dei giocatori base. La mancanza di cattiveria significa mancanza di personalità, "incapacità di giocare veloci", scrive sul Corriere della Sera. Se non tieni il pallone, se ognuno cerca subito il compagno, la ferocia diventa obbligatoria, è la velocità che la porta. "L'Inter non vuole, avere un' evidenza individuale, ognuno si copre nel mucchio della squadra. Solo Barella cerca passaggi difficili, gli altri danno il pallone sui piedi, non cercano lo spazio, non c' è movimento".

Sconcerti svela il motivo di queste mancanze: "Hanno paura di sbagliare, sembrano tanti chierichetti terrorizzati dal parroco burbero. Non sono pigri, gli manca proprio il coraggio di giocare bene a calcio, perché non è facile farlo. Provano sempre con il normale, poi si vedrà". Per Sconcerti anche la disposizione in campo è molto rischiosa, perché ha degli esterni di centrocampo (Hakimi e Perisic) hanno limiti difensivi. Sconcerti ha la soluzione: "mettiamo i giocatori davanti alla loro responsabilità, liberiamo loro da Conte e viceversa. E ci sarà ancora il tempo per vincere", conclude.

