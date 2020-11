Leo Messi, addio Barcellona a gennaio? "Contratto a vita col City", dagli emiri un'offerta senza precedenti

24 novembre 2020 a

Mentre il Barcellona continua a incontrare enormi difficoltà a fare risultato nella Liga, Leo Messi sta vivendo una surreale stagione da separato in casa. La sensazione che è il fuoriclasse argentino stia sprecando un anno della sua carriera, soprattutto a un’età in cui non resta ancora tantissimo calcio ai massimi livelli da poter giocare (ma non ditelo a Ibrahimovic). Secondo il quotidiano As, Messi è ormai lontanissimo dal Barcellona, la sua partenza potrebbe avvenire già a gennaio: al momento la destinazione plausibile è soltanto una, quella del Manchester City del suo mentore Pep Guardiola, che ha rinnovato il contratto nonostante un avvio di stagione deludente. As parla di un piano che gli emiri avrebbero messo a punto per portare Messi in Inghilterra: si tratterebbe di un’offerta per i prossimi dieci anni, prima come giocatore del City, poi di un club gestito dalla stessa proprietà tra Stati Uniti, Australia e Giappone, infine come ambasciatore mondiale del gruppo. In pratica per gli emiri Leo sarebbe un investimento che andrebbe ben oltre il calcio.

