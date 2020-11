Lazio, la perizia scagiona i biancocelesti: Immobile e Leiva negativi, la verità (definitiva) sui tamponi?

24 novembre 2020 a

Immobile e Leiva sono negativi. La perizia tecnica irripetibile affidata dalla Procura di Avellino sui 95 tamponi processati dal centro Futura Diagnostica di Avellino di calciatori, familiari e staff della Lazio, conferma la negatività dei due giocatori. Strakosha, invece, è risultato positivo, mentre all'esame del 6 novembre del centro di Avellino il calciatore era risultato negativo.

Immobile torna e segna, Inzaghi sorride dopo le polemiche: la Lazio passa 2-0 a Crotone

Non c'è solo questa discordanza, ma altre emergerebbero su altri tamponi. In particolare sul numero dei cicli di amplificazione utilizzati dal consulente della Procura nel riprocessare i tamponi e sulle eventuali distorsioni che, scrive Sportmediaset, potrebbero essere state generate dal fatto che i tamponi contestati siano stati riprocessati a 96 ore dal primo esame e non entro le 48 ore successive previste dai protocolli dell'istituto Superiore di Sanità.

