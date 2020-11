Marco Belinelli, zero proposte: triste addio alla Nba, torna alla Virtus Bologna

26 novembre 2020 a

Niente contratto Nba per Marco Belinelli e allora il cestita italiano ha deciso di tornare a casa: firma un contratto con la Virtus Bologna. L’accordo con la squadra italiana, che l'ha lanciato nel mondo professionistico, sarà di tre anni. Il 34enne, così, conclude la sua carriera nel basket Usa dopo 13 anni e con un titolo conquistato con gli Spurs.

Belinelli eroe in Nba: mancano 2 secondi alla fine e l'azzurro s'inventa questo tiro

Per Belinelli quindi si tratta di un ritorno tra le fila della squadra che lo fece esordire in Serie A a soli 16 anni, prima di passare alla Fortitudo. La presentazione del giocatore ci sarà sabato. Belinelli rimane ad oggi il primo e unico italiano ad aver vinto il titolo Nba (nel 2014 con i San Antonio Spurs) oltre alla gara del tiro da tre punti nell'All Star dello stesso anno.

