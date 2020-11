Sassuolo-Inter 0-3, dopo la batosta in Champions la reazione dei nerazzurri: super-Lautaro

28 novembre 2020 a

Riscatto Inter: dopo il pesante ko in Champions League contro il Real Madrid, la squadra di Antonio Conte si impone per 3-0 in casa del Sassuolo nell'anticipo della nona giornata del campionato. Una vittoria doppiamente importante, sia sotto l'aspetto del morale che per la classifica. I nerazzurri, infatti, agganciano proprio i neroverdi di Roberto De Zerbi al secondo posto momentaneo in classifica a -2 dal Milan capolista.

Inter, tegola prima di scendere in campo: "Debolmente positivo", Brozovic è fuori

I gol di Sanchez, l'autogol di Chriches e il tris di Gagliardini condannano alla prima sconfitta stagionale un Sassuolo irriconoscibile, lento e prevedibile nella manovra e spuntato in attacco. In particolare i neroverdi hanno pagato la differenza di stazza fisica soprattutto a metà campo. La miglior Inter della stagione ritrova una solidità difensiva che sembrava smarrita e si conferma prolifica anche senza Lukaku, entrato solo nel finale. Migliore in campo, anche senza segnare, Lautaro Martinez. Dentro a cinque minuti dalla fine anche Eriksen, ormai sempre più separato in casa stando alle parole dell'ad Marotta prima della gara ai microfoni di Sky.

