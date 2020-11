Leo Messi, il retroscena dell'ex presidente del Barcellona: "Moratti impazzito, quanto offrì l'Inter nel 2006"

30 novembre 2020 a

Juan Laporta è intenzionato a candidarsi alla presidenza del Barcellona nelle elezioni che si svolgeranno a marzo del prossimo anno. Il dirigente catalano ha già guidato il club dal 2003 al 2010 e stamattina ha annunciato in conferenza stampa di volersi presentare di nuovo. Inoltre durante la chiacchierata con i giornalisti ha svelato un retroscena molto affascinante su Leo Messi e e sull’Inter: “Nella vita può succedere di tutto, sicuramente ha offerte da altri club, ma ha sempre ricevuto offerte. Nel 2006 l’Inter ha offerto 250 milioni, ma ricordo che mi disse: ‘Voglio che tu mi dica cosa dovrei fare, come un padre’. E gli ho detto di restare perché qui avrebbe giocato per la gloria”. Inoltre Laporta ha parlato della drammatica situazione economica del club: “Abbiamo un piano-choc per recuperarla. Voglio innanzitutto riunire tutto il barcelonismo, non possiamo aggiustare il mondo ma possiamo renderlo migliore. E vogliamo farlo col lavoro, la passione e l’amore”.

