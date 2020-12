Lewis Hamilton positivo al coronavirus, quando è avvenuto il contagio? Rovinoso errore e terribile sospetto

01 dicembre 2020 a

Lewis Hamilton ha contratto il Covid e sarà costretto a saltare la seconda gara che si disputerà sul tracciato di Sakhir, la penultima di questo mondiale di Formula 1 già vinto dal pilota britannico. Il quale è risultato positivo al tampone proprio dopo il Gran Premio del Bahrain, che lo ha visto trionfare ancora una volta. La scorsa settimana si era sottoposto a tre test ed era uscito sempre negativo, ma lunedì ha cominciato ad avvertire qualche sintomo e quindi martedì 1 dicembre si è sottoposto a un doppio test che ha dato esito positivo: come da prassi sarà costretto a saltare il prossimo GP, ora si attende di conoscere il nome del pilota che lo sostituirà. Ma come ha fatto Hamilton a contrarre il Covid? Al momento circolano solo ipotesi, la più accreditata è quella che riguarda il GP di Turchia, quando Lewis ha vinto agganciando Michael Schumacher e poi sul podio senza mascherina si è preso l’abbraccio di tutto il team, non resistendo alla tentazione di far festa per la vittoria del suo settimo titolo mondiale.

"Hamilton positivo al Covid". Colpo di scena in F1: per lui niente Gp del Bahrein

