Diego Armando Maradona, il cuore "pesava oltre mezzo chilo": dall'autopsia un dettaglio sconvolgente

02 dicembre 2020 a

a

a

Gialli, accuse, polemiche, sospetti. La morte di Diego Maradona è diventata un caso in Argentina e nel mondo intero. Nel frattempo, sono iniziati gli esami forensi sul Pibe de Oro, per comprendere se ci sono delle responsabilità dietro al suo decesso: sangue, urine, tamponi nasali prelevati durante l'autopsia. Cuore compreso. Ed è proprio un'indiscrezione relativa al cuore di Maradona che fa riflettere. In attesa dei test, che verranno effettuati nelle prossime ore in diversi laboratori, si apprende che il cuore di Diego pesava il doppio rispetto a un cuore normale. Stando a quanto rilevato dai medici forensi che hanno eseguito l'autopsia, il campione soffriva di "cardiomiopatia dilatativa" e il suo organo pesava più di 500 grammi. Elemento che verrà ovviamente valutato, insieme ad altri studi tossicologici mirati a determinare se avesse tracce di alcol, droghe o altre sostanze in corpo al momento della sua morte. Come detto la maggior parte delle perizie inizierà oggi, mercoledì 2 dicembre, a La Plata, nella Soprintendenza della polizia scientifica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.