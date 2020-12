Esteban Cambiasso, "Real Madrid e un biscotto contro l'Inter? Impossibile, a meno che..."

02 dicembre 2020 a

a

a

Esteban Cambiasso, ex giocatore oltre che dell'Inter e del Real Madrid esclude che Real e Borussia, se i nerazzurri dovessero battere lo Shakthar (mercoledì 9 nell'ultimo turno di Champions League) si accorderanno per il pareggio per poter passare entrambe (con i blancos però solo secondi nel girone B). Una sorta di "biscotto" calcistico: "Impossibile! Se hai giocato a Madrid lo sai. Il Real Madrid non può accettare di passare come secondo del girone. Come atteggiamento ovviamente, poi alla fine se mancano 5’ le partite hanno un’altra vita. Il Real Madrid gioca per vincere, poi potrà anche pareggiare o perdere", spiega l'argentino.

Cambiasso da rosso su Giovinco: graziato, solo un turno di stop

Cambiasso crede molto nella reazione madrilena, soprattutto dal lavoro che in questa settimana potrà fare mister Zidane: "Per loro la prossima partita sarà come una finale e conterà molto cosa farà Zidane in questi sette giorni". Infine una altra ipotesi che dà speranza ai tifosi dell'Inter sull'impegno degli spagnoli è che in caso di pareggio degli ucraini a San Siro, al Real non basterebbe un pareggio per gli scontri diretti a sfavore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.