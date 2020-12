Diego Maradona, aneddoto-choc di Lothar Matthäus: "Una valigetta piena di banconote. Quel giorno, in gran segreto..."

04 dicembre 2020 a

a

a

Lothar Matthäus ha svelato che dopo i Mondiali del 1986 Diego Maradona voleva portarlo al Napoli. "Ci conoscevamo da poco, ma Diego inviò una delegazione da Napoli a Monaco. Eravamo in un ristorante italiano a Solln (in Baviera, ndr), che in realtà era chiuso il sabato, ed era stato aperto appositamente per quella riunione segreta. Quando sono rientrato da Colonia, alle 21, quattro italiani e una valigetta aspettavano me e il mio agente”, racconta l'ex giocatore di Inter e Bayern. In quella ella valigetta i dirigenti del Napoli gli avevano portato una cifra tre volte superiore al suo stipendio nel Bayern: "Con i saluti di Diego poi mi chiesero di firmare con quel dono di un milione di marchi. Rifiutai, ma quel gesto per me è stato davvero molto importante”, conclude l'ex giocatore che però dopo due anni firmò per l'Inter e venne a giocare in Italia.

"È stato rapito". Maradona, la rivelazione-choc di un amico strettissimo: ciò che nessuno ancora sapeva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.