Juventus, Andrea Pirlo già in bilico? "Tentazione", voci pesantissime sul cambio in panchina: gira un nome clamoroso

05 dicembre 2020 a

La tentazione della Juventus è sempre Zinedine Zidane. Lo scrive Il Giorno, secondo cui l’allenatore del Real Madrid è sempre nei pensieri di Andrea Agnelli, che in questi anni ha tenuto aperto il canale con il francese. Il quale con i blancos ha riscritto la storia delle panchine con tre Champions League vinte consecutivamente: da quando Cristiano Ronaldo ha preso la strada per Torino il Real non ha più trionfato in Europa, ma intanto Zidane ha portato a casa anche la Liga (due volte). Insomma, si tratta senza dubbio di uno degli allenatori dalla quotazione più alta al momento, anche se le cose non stanno andando benissimo in questa stagione: per questo il suo nome continua a solleticare la Juve. Il club bianconero non ha rinnegato Andrea Pirlo, il cui inizio è stato però pieno di alti e bassi, come è anche normale che sia per un allenatore all’esordio: secondo Il Giorno i prossimi tre mesi saranno decisivi per capire cosa ne sarà della Juve di Pirlo, ma intanto per l’anno prossimo il pensiero di Zizou si fa sempre più presente nelle menti dei bianconeri.

