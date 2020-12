Atalanta, "rissa col Papu Gomez e Ilicic. Gasperini si dimette, Percassi le respinge". Spunta anche un audio: terremoto a Bergamo?

09 dicembre 2020 a

Che sta succedendo all’Atalanta? La favola bergamasca perdura da anni, ma nelle ultime ore diventate sempre più insistenti le voci che parlano di una spaccatura senza precedenti nello spogliatoio, che sarebbe avvenuta a causa di un litigio tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport - che cita anche un audio piuttosto dettagliato ma sulla cui attendibilità è lecito nutrire forti dubbi - tutto sarebbe iniziato la scorsa settimana, al termine della partita con il Midtjylland pareggiata in maniera deludente: l’argentino avrebbe avuto uno scontro ravvicinato con l’allenatore e anche Josip Ilicic sarebbe stato coinvolto. Di conseguenza il Gasp avrebbe presentato le dimissioni, respinte però dal presidente Percassi: secondo il Corsport il tecnico potrebbe ripresentarle subito dopo la sfida con l’Ajax, indipendentemente dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Uno scenario surreale, che però potrebbe essere almeno verosimile, dato che nessuno si è preso la briga di smentire, e anzi i tifosi bergamaschi si stanno spendendo in accorati appelli per ricucire una situazione che è solo presunta. Di sicuro c’è che è strana, tra l’altro proprio alla vigilia di una partita così importante per il club e la città: la verità si scoprirà stasera dopo il fischio finale, in un senso o nell’altro.

