Serie A, la Lazio ancora sconfitta in casa: 2-1 del Verona con gol partita di Tameze e un super Silvestri

12 dicembre 2020

La Lazio inciampa rovinosamente all'Olimpico contro il Verona, paga le energie spese in Champions ed esce battuta per 2-1 perdendo altro terreno per cercare di agguantare un posto in Europa. Una frenata brusca per gli uomini di Inzaghi che erano chiamati a dare continuità di risultati anche in campionato per cercare di recuperare i punti persi in questo avvio di torneo. Gli scaligeri guidati da Juric hanno confermato le proprie qualità in trasferta approfittando della scarsa vena degli attaccanti biancocelesti (a partire da Milinkovic e Immobile, rimasto a secco dopo nove centri consecutivi) e delle disattenzioni in fase difensiva della squadra di Inzaghi portando a casa tre punti pesanti che servono a rilanciare le proprie ambizioni e cercare di dare la caccia ad un posto in Europa League.

Serie A, il Verona è la nuova Atalanta? Lo scontro diretto lo vince Juric: Gasp, manca continuità

Con questo successo infatti gli scaligeri salgono provvisoriamente al sesto posto a 19 punti scavalcando proprio la Lazio che scivola in ottava posizione. La squadra di Juric ha giocato con estrema attenzione e intelligenza tattica, sfruttando al meglio la posizione del camerunense con cittadinanza francese Tameze schierato per la prima volta punta centrale e autore della rete decisiva. Il Verona andato in vantaggio grazie ad una autorete di Lazzari al 44' si è fatto raggiungere da Caicedo al 56' ma senza cambiare assetto tattico ha trovato con merito la rete del successo. Negli ultimi minuti i veneti reggono l'urto con Silvestri protagonista nell'assalto finale.

