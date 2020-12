Serie A, la Juventus passa in casa del Genoa 3-1: doppietta di Ronaldo su rigore. Si sblocca anche Dybala

13 dicembre 2020 a

La Juventus passa 3-1 a Marassi sul Genoa in una partita dell'11/o turno della Serie A, rimanendo affiancata al Napoli al terzo posto. In vantaggio al 12' del primo tempo con Dybala, i bianconeri si sono fatti raggiungere nella ripresa da una rete di Sturaro ma nel finale, al 33' e al 34', due rigori trasformati da Ronaldo (alla centesima partita in bianconero) hanno garantito i tre punti.

Il portoghese raggiunge così Zlatan Ibrahimovic in testa alla classifica cannonieri, con dieci reti. Il Genoa resta penultimo in classifica, con sei punti. Cr7 e la Joya non segnavano insieme nella stessa partita dal 4 luglio. Terzo successo dei bianconeri in una settimana (dopo derby e Barcellona in Champions) che permette alla squadra di Pirlo di portarsi a quota 23 punti in classifica.

