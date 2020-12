Serie A, rimonta del Milan sotto di due gol grazie ad un fenomenale Theo Hernandez

13 dicembre 2020 a

Pareggio in rimonta peril Milan, frenato sul 2-2 dal Parma. La sblocca Hernani su assist di Gervinho, annullato per fuorigioco dal Var il pareggio di Castillejo. Rossoneri sfortunatissimi: quattro legni colpiti tra incroci, pali e traverse da Diaz e soprattutto Calhanoglu (tre in 14 minuti). Kurtic raddoppia, Hernandez accorcia di testa e pareggia al 91'. Milan che comunque resta al comando, ma l'Inter accorcia a -3.

Resta al sicuro per i rossoneri la straordinaria striscia di gare utili (23) tra questa Serie A e l’edizione precedente, tuttavia Pioli rallenta nuovamente contro Liverani: era già accaduto alla sua prima sulla panchina del Milan contro il Lecce dell’attuale allenatore gialloblù, che pareggiò 2-2 a San Siro pure in quella occasione.

