Champions League, i sorteggi: Juventus-Porto, Atalanta-Real Madrid, Lazio-Bayern Monaco

Urna agrodolce per le italiane impegnatei agli ottavi di Champions League. Il sorteggio riserva infatti alla Juventus il Porto, con prima partita in trasferta: evitato l'Atletico Madrid e le tedesche, per Andrea Pirlo si tratta di una sfida alla portata. Male, invece, per Atalanta e Lazio. La Dea infatti pesca niente meno che il Real Madrid, mentre i biancocelesti sono stati estratti con i campioni in carica del Bayern Monaco, una assoluta corazzata. Forse sarà soddisfatto Gian Piero Gasperini, che alla vigilia della partita di Serie A contro la Fiorentina si era augurato proprio di pescare i Blancos: eccolo accontentato...

Di seguito, tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League:

LAZIO-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-JUVENTUS

Barcellona-Psg

Siviglia-Borussia Dortmund

Real Madrid-ATALANTA

Di seguito, il calendario della fase finale di Champions League:

16-17 e 23-24 febbraio: andata ottavi di finale

9-10 e 16-17 marzo: ritorno ottavi di finale

19 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

6-7 aprile: andata quarti di finale

13-14 aprile: ritorno quarti di finale

27-28 aprile: andata semifinali

4-5 maggio: ritorno semifinali

29 maggio: finale

