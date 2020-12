Milan, addio Hakan Calhanoglu? Indiscrezioni su una clamorosa risposta: il giocatore (da sogno) nel mirno

14 dicembre 2020 a

Il Milan ha in testa un sogno: l'attaccante del Borussia Dortmund, Haaland. Il nuovo fenomeno del calcio europeo è uno degli obiettivi del mercato estivo. La dirigenza del Milan lo vorrebbe per affiancarlo a Zlatan Ibrahimovic. "L'operazione è difficilissima, ma non c'è la clausola da 75 milioni di euro", ha svelato a 'Pressing', il giornalista di Mediaset Claudio Raimondi. "Il giocatore fa parte della scuderia di Mino Raiola che, nei prossimi giorni, andrà a parlare con i rossoneri di altri suoi assistiti come Donnarumma e Romagnoli. C'è una grande concorrenza ma l'amicizia con Hauge e i rapporti tra il Milan e Raiola oltre al progetto giovani sono fattori da considerare", il retroscena che avvicina il biondo attaccante ai colori rossoneri.

Theo Hernandez salva un Milan sfortunato (quattro pali) dalla sconfitta: 2-2 al 91' a San Siro contro il Parma

Milan che però rischia di perdere, sempre a giugno, Hakan Calhanoglu. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non è stato ancora fatto. I rossoneri offrono 3,5 milioni di euro a stagione, mentre il numero 10 turco ne chiede almeno 6 per restare a Milano. Sul turco è forte anche l'interesse dei cugini interisti che vorrebbe prenderlo in estate a parametro zero. Il club di Suning offrirebbe al giocatore anche un ingaggio superiore rispetto a quello proposto dal Milan.

