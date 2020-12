Gennaro Gattuso dopo Inter-Napoli: "Lo mandi a cag*** e ti espelle? Roba che solo in Italia"

17 dicembre 2020 a

"Solo in Italia gli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a cag***. Se in inglese dici fu*** off in Inghilterra nessuno ti dice niente. Solo in Italia l'arbitro butta fuori il capitano del Napoli perché lo manda affan*** per un rigore dubbio. Solo in Italia, così si cambiano le partite. Così io avrei giocato una partita sì e una no". Un Gennaro Gattuso furibondo nel post-partita di Inter-Napoli, persa dalla sua squadra per 1-0, su rigore trasformato da Romelu Lukaku, penalty per le cui proteste è stato espulso Lorenzo Insigne. E Ringhio parla proprio di questa espulsione, e aggiunge: "Ho detto a Massa che 2 minuti prima aveva fatto i complimenti al capitano e poi lo ha buttato fuori perché lo ha mandato a quel paese". E ancora: "Vuol dire che l'arbitro è permaloso. Un vaffa dopo un rigore ci può stare, ci vuole tatto per capire che ci stiamo giocando tanto e invece ci ha lasciato in dieci", ha concluso, rabbioso, Gattuso.

