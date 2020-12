Milan, clamorosa voce di mercato: "Se parte Calhanoglu, ecco il nuovo numero 10 rossonero"

20 dicembre 2020 a

Cambio di "10" al Milan? Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di partenza del turco Hakan Calhanoglu con cui Maldini sta ancora discutendo un non facile rinnovo di contratto, i rossoneri potrebbero puntare tutto su uno dei migliori trequartisti di tutta la Serie A. Si tratta di Luis Alberto, spagnolo "mente" della Lazio. Impossibile, sottolinea la Rosea, che il presidente Lotito lo faccia partire a gennaio, anche perché la Lazio è ancora impegnata in Champions League. Ma a fine stagione, quando forse i biancocelesti affronteranno una piccola rifondazione, il Diavolo potrebbe tornare all'attacco del fantasista, che ha da poco rinnovato fino al 2025. Unico problema, la quotazione: Luis Alberto piace anche a Siviglia e Psg e Lotito potrebbe sparare altissimo, intorno ai 50 milioni di euro.

