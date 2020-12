Coronavirus, calciatori del Newcastle con "vomito, piaghe e ulcere": malati da un mese, i casi che sconvolgono l'Inghilterra

22 dicembre 2020 a

“Fanno una passeggiata di mezz’ora e vogliono tornare a letto subito: è brutale”. A parlare è Steve Bruce, l’allenatore del Newcastle che è rimasto sconvolto dal vedere che due suoi calciatori, un mese dopo aver contratto il coronavirus, ancora non riescono a guarire. Quella inglese è stata una delle squadre più colpite dal Covid nell’attuale campionato di Premier League: in dieci tra giocatori e membri dello staff sono risultati positivi, ma i casi di Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin sono eclatanti: i due sono positivi dopo un mese e presentano ancora sintomi molto fastidiosi. La loro ultima partita risale al 21 novembre contro il Chelsea, poi è stato un continuo fastidio tra vomito, piaghe, ulcere alla bocca, odori e sapori persi: tutt’ora non sono ancora guariti. “È incredibile pensare a come il virus li abbia colpiti e quanto a lungo gli effetti si manifestino su di loro”, ha commentato l’allenatore Bruce, che poi ha aggiunto: “Se qualcuno ha bisogno di sapere quanto è pericoloso il coronavirus, noi possiamo fornire una testimonianza”.

