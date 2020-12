Juventus-Fiorentina, Pavel Nedved isterico: lascia il campo per protesta con l'arbitro, massacrato di insulti

23 dicembre 2020 a

Da "furia ceca" a furia e basta. Pavel Nedved lascia il campo durante Juventus-Fiorentina:e il video della scenata isterica fa il giro del web (e il pieno di sfottò). Siamo sullo 0-2 per i viola (finirà 0-3) e l'arbitro Federico La Penna, messo sotto accusa dai bianconeri per tutta la gestione della gara, non ha fischiato un fallo piuttosto evidente del portiere Dragowski su Bernardeschi in area. Sarebbe stato rigore, con la possibilità di portarsi sull'1-2 e riaprire così il match a 10 minuti dal termine.



Il direttore di gara sorvola, così come aveva fatto sulla possibile seconda ammonizione di Borja Valero e un altro contatto in area viola, questa volta tra Castrovilli e Cristiano Ronaldo. Nedved a quel punto non ci vede più: il dirigente juventino si alza e cammina a passo svelto verso gli spogliatoi, gesticolando in maniera plateale. Il labiale lo tradisce: "Dopo questo basta", è il succo delle sue proteste. E i tifosi anti-juventini, come da tradizione, esultano.

