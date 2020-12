Leonardo Bonucci dopo il disastro-Juventus con la Fiorentina: "Chiedo scusa ai tifosi"

23 dicembre 2020 a

Un rovinoso tonfo per la Juventus di Andrea Pirlo, "piallata" per 3-0 dalla Fiorentina. Una partita che rischia di compromettere la lotta-scudetto dei bianconeri, un duro colpo a cui, forse, non sarà così semplice reagire. E Leonardo Bonucci, il giorno dopo il ko, ci mette la faccia. Lo fa sui social, unico ad esporsi della squadra, dove scrive: "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Nulla da aggiungere", taglia corto dopo la prima, pesantissima, sconfitta in campionato. Ora Milan e Inter, in caso di vittoria, potrebbero volare rispettivamente a 10 e 9 punti di vantaggio. Un divario che potrebbe essere difficile da colmare (la Juve, dopo il verdetto che impone di rigiocare la partita con il Napoli, ha comunque una partita in meno).

