Cristiano Ronaldo fa lo spavaldo: "Juventus? Alla fine festeggeremo ancora noi"

Con un lungo post sulle sue pagine social, Cristiano Ronaldo cerca di dare la scossa ai compagni della Juventus dopo la sconfitta contro la Fiorentina in campionato, chiamando a raccolta i tifosi, per aiutare la squadra a vincere il decimo scudetto consecutivo, cosa cui CR7 crede assolutamente. "Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt'altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020. Siamo la Juventus! E semplicemente non possiamo accettare niente di meno che l'eccellenza in campo!.. Alla fine festeggeremo ancora noi insieme ai nostri tifosi", il post del portoghese.

Infatti nella parte finale CR7 si appella proprio al popolo bianconero: "Spero che questa breve pausa possa aiutarci a tornare più forti e compatti che mai, perché la stagione è ancora lunga e alla fine crediamo che ancora una volta festeggeremo con i nostri tifosi. Credete in noi, abbiate fiducia nella squadra tanto quanto ne abbiamo noi in voi, e ce la faremo! Fino alla fine", conclude il numero 7 della Juve.

