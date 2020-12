Milan primo, Theo Hernandez stende la Lazio al 92'. Roma terza, Napoli e Atalanta frenano

23 dicembre 2020 a

Il Milan chiude il 2020 quasi perfetto da primo in classifica: batte la Lazio 3-2 con un gol al 92' di Theo Hernandez dopo essere stato in vantaggio di 2 reti e ri-scavalca l'Inter, 34 punti contro 33. Pioli ritrova Rebic e Calhanoglu (rigore) che firmano le prime reti della loro stagione in Serie A nei primi 20 minuti. Poi la Lazio di Inzaghi si sveglia e pareggia con Luis Alberto (tap-in dopo il rigore parato da Donnarumma a Immobile) e il solito Immobile nella ripresa. Partita viva fino al 90' e in pieno recupero arriva la zuccata del solito Hernandez per l'apoteosi di Stefano Pioli.



Grandi emozioni anche sugli altri campi. La Roma vince 3-2 contro il Cagliari ed è terza in classifica a quota 27, il Napoli si salva contro il Torino in casa, Insigne al 92' pareggia il vantaggio granata di Izzo. L'Atalanta. avanti 2-0 con la doppietta di Muriel, frena invece a Bologna, che si prende un punto coi gol di Tomiyasu e Paz, anche lui nel finale. Scoppiettante il 3-2 del Sassuolo a Genova contro la Sampdoria: gli uomini di De Zerbi sono quarti, in attesa del recupero Juve-Napoli. E bravo anche Pippo Inzaghi: il Benevento vince 2-0 a Udine e sale al decimo posto.

