Juventus sul mercato, Pirlo ha individuato il "vice Cristiano Ronaldo". Il nome? Tifosi sconcertati

02 gennaio 2021 a

a

a

Che per la Juventus non sia più tempo di follie sul mercato è noto. Ma il nome dell'attaccante individuato da Fabio Paratici su consiglio di mister Andrea Pirlo per completare il reparto ha fatto storcere il naso a molti tifosi bianconeri, forse ormai avvezzi a colpi stile CR7. Il favorito oggi sarebbe Graziano Pellè, 35enne centravanti pugliese in uscita dai cinesi dello Shandong Luneng a causa del taglio drastico degli stipendi deciso dal governo di Pechino. Ricoperto d'oro per 5 anni (in cui ha segnato 65 gol in 132 presenze) grazie all'ottimo Europeo disputato in Nazionale nel 2016 (con ct Antonio Conte), Pellè tornerebbe in Italia da svincolato e con una comunque netta sforbiciata al suo faraonico cachet da 16 milioni di euro a stagione. Altri nomi sull'agenda della Signora sono quelli dei napoletani Milik (De Laurentiis chiederà comnunque 15 milioni) e Fernando Llorente, cavallo di ritorno e compagno di Pirlo calciatore in bianconero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.