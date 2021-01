Christian Eriksen, "mercato tiepido". L'Inter si aggrappa alla pista Ajax, nodo ingaggio

05 gennaio 2021 a

Se l'Inter vuole comprare, deve prima vendere. E per fare cassa l'uomo chiave resta Christian Eriksen, il trequartista danese arrivato da star un anno fa dal Tottenham e mai entrato però nelle grazie di Antonio Conte. Per lui però il mercato "resta tiepido", per dirla con le parole della Gazzetta dello Sport, secondo cui sulle sue tracce ci sarebbero Ajax e Wolverhampton. Solo sondaggi, però, nessuna trattativa concreta anche se i Lancieri di Amsterdam sarebbero una ipotesi suggestiva: proprio coi biancorossi Eriksen si riverò giovanissimo al grande calcio europeo, prima di spiccare il volo direzione Londra. Per l'Inter cederlo sarebbe ossigeno puro, liberando il monte-ingaggi di Suning di 7,5 milioni di euro.

