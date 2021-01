Striscia la notizia, "Milan a +1 e Ibrahimovic a -10". Lo sconvolgente allenamento di Zlatan: ma come fa?

05 gennaio 2021 a

Il Milan +1, Zlatan Ibrahimovic a -10 (gradi). A Striscia la notizia la classica rubrica di Cristiano Militello "Striscia lo striscione" non può dedicare ampio spazio alla vittoriosa trasferta dei rossoneri a Benevento, che ha fatto conservare agli uomini di Stefano Pioli la testa della classifica davanti all'Inter. E se in campo decidono Franck Kessie su rigore e un guizzo strepitoso dell'indolente Rafael Leao, fuori (sui social) è sempre Ibra a incantare.

Ancora alle prese con l'infortunio che dovrebbe tenerlo fuori per un'altra decina di giorni, il 39enne svedese su Instagram ha pubblicato un video in cui nonostante la neve e il ghiaccio esce in slip per un rigenerante "bagno di freddo". Cose che solo Mister Z. "Adesso trasformo ghiaccio in maionese", scherzano a Striscia. Non così improbabile, però.



