Zlatan Ibrahimovic fa questo gol in allenamento e Pioli lo rimprovera: Milan-Juve, vigilia caldissima

Poche ore prima di Milan-Juventus, sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic spunta questo video: il 39enne svedese, assente per infortunio dallo scorso 22 novembre, si esibisce in un gol di testa in scivolata durante l'allenamento. I tifosi rossoneri vedono il filmato ed esultano: che Ibra stia tornando?

L'unico a festeggiare è Stefano Pioli, che alla vigilia del match scudetto a San Siro tira scherzosamente le orecchie al suo totem: "Ho rimproverato Ibra per il video postato sui social, dopo quello sono stato tempestato di telefonate per sapere se Zlatan poteva giocare: no, non ci sarà". Al suo posto, al centro dell'attacco. Rafael Leao, l'uomo dei gol belli e impossibili come quelli in casa di Sassuolo e Benevento: "Sta crescendo, dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche. Lui è molto disponibile".

