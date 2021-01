Milan-Juventus, nell'intervallo succede di tutto. "Mi hai mandato affanc***o?". L'arbitro Irrati e Chiesa a muso duro, interviene Pirlo

07 gennaio 2021 a

Partita difficile quella dell’arbitro Irrati con Milan-Juventus a San Siro, vinta 3-1 dai bianconeri. L'arbitraggio infsatti ha scatenato le proteste sia della Juventus che del Milan. Sotto accusa due entrata consecutivi di Theo Hernandez su Federico Chiesa (autore di una doppietta), in cui l'ex Real Madrid non è stato neanche ammonito. Il gol del momentaneo pareggio del Milan di Calabria, viziato da un fallo di Calhanoglu su Rabiot.

Ruggito-Juventus: con Chiesa i biancazzurri si impongono sul Milan, il risultato



La trasmissione Pressing su Italia 1 infine ha ricostruito lo scambio di battute fra Chiesa, Andrea Pirlo e l’arbitro Massimiliano Irrati dopo il fischio di fine primo tempo. Chiesa accusa il direttore di gara di averlo insultato (“Mi hai risposto male, mi hai mandato aff****lo, devi portare rispetto. Mi hai risposto male, mi hai risposto male”) con l'arbitro che si difende dicendo di non averlo fatto (“Chi è che ti ha risposto male, io?”). Poi c'è Pirlo che prima placa gli animi del suo giocatore (“Fede, Fede, vai via”) e poi si rivolge a Irrati chiedendogli del l primo gol del Milan (“È un normale scontro di gioco”), la replica della giacchetta nera. Nella ripresa è invece il Milan a protestare due volte: per la mancata espulsione di Bentancur e per un possibile rigore su Brahim Diaz.

