Alex Sandro positivo al Covid, Juventus: "A contatto con tutti", Pirlo rovinato per i prossimi big match?

Quando mancano appena due giorni al big match con il Milan, Andrea Pirlo ha ricevuto una brutta notizia. Alex Sandro è risultato positivo al coronavirus e ovviamente non potrà essere della partita: il brasiliano aveva sviluppato lievi sintomi, poi è arrivata la conferma del tampone e il conseguente isolamento. Al suo posto contro i rossoneri potrebbe giocare uno tra Danilo e Fabrotta: quella di Sandro sarà però un’assenza pesante, alla luce dell’importanza del match che per la Juventus è fondamentale per rifarsi sotto nella corsa scudetto. In caso contrario il Milan potrebbe scappar via a braccetto col Milan, anche se mancano ancora tante partite alla conclusione. Tra l’altro il brasiliano ha giocato quasi tutta la partita contro l’Udinese ed è quindi stato a contatto con tutti i compagni, che ora saranno sottoposti a tampone: altre positività potrebbero ingigantire il problema Covid in vista del Milan e non solo, dato che dopo la Juve affronterà Sassuolo e Inter in campionato e il Napoli in Supercoppa.

