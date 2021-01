Beppe Bergomi e Del Piero, "non hai ragione affatto". Lo scontro in diretta sotto gli occhi di Caressa

08 gennaio 2021 a

Se le danno quasi come quando giocavano, Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero. Le ex bandiere di Inter e Juventus sono intervenute a Sky Club, il salotto calcistico condotto da Fabio Caressa su Sky Sport. Sotto esame i nerazzurri sconfitti a sorpresa dalla Sampdoria, e Bergomi difende Antonio Conte: "Noi non vediamo la Juve lì davanti e diamo questa responsabilità molto forte all'Inter, che deve vincere per forza. Non è corretto, diamo troppa pressione. Io non dico che la rosa dell'Inter non sia forte, dico che non c'è questa differenza con Juve, Napoli e Milan. Si dice sempre che se non vince il campionato, l'Inter ha fallito. Ma ci sono altre che hanno rose altrettanto forti e che possono vincere. Se non vincono Napoli, Milan e Roma non succede nulla. Se non vince l'Inter...". E qui Del Piero, in collegamento da Los Angeles, si scalda: "Sull'Inter c'è pressione ma chi è che non ha pressione? La Juve ha pressione e ora ha pressione anche il Milan. La pressione ce l'hanno quelli che non vincono ed è giusto che sia così. L'Inter ha una squadra per vincere. Il Milan non è costruito per lo scudetto, l'Inter lo è da anni sul punto di vincere".

Il confronto entra nel vivo: "L'Inter ha una squadra per vincere? - alza il sopracciglio Bergomi - Più della Juve? Io non credo. E sei sicuro che l'Inter sia da anni sul punto di vincere? Guarda che con Spalletti ha fatto due quarti posti eh. Quello mica è vincere". "Più mi attaccate, più dimostrate che ho ragione", sorride Beppe. "No Zio, non hai ragione affatto", replica Alex, intenzionato a tener duro. "Ho ragione eccome", chiude i conti Bergomi. Senza Covid, la discussione sarebbe proseguita al Bar Sport.

