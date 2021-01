Juve, il primo colpo è per giugno: ecco Rovella, il baby-centrocampista pagato a caro prezzo

11 gennaio 2021 a

Nicolò Rovella è un nuovo giocatore della Juventus, ma potrà vestire i colori bianconeri solo dal prossimo giugno. Per il centrocampista classe 2001 in scadenza col Genoa i bianconeri daranno dieci milioni di euro più il cartellino di Manolo Portanova. I calciatori hanno già svolto le visite di rito al J-Medical e per concludere l'affare manca solo l'ufficialità. Rovella rimarrà in prestito al Genoa fino a giugno. Portanova, invece, chiude la carriera alla Juve e si trasferisce agli ordini di Davide Ballardini. Oltre al cartellino di Portanova nell'affare potrebbe essere inserito anche quello della punta Elia Petrelli. "Mi ricorda il primo Modric, che tra l’altro è il suo idolo. Anche morfologicamente ed esteticamente gli somiglia", ha detto di Rovella il suo primo allenatore Claudio Onofri, ex giocatore e tecnico del Genoa.

