Inter, Beppe Marotta non esclude la cessione del club: "La proprietà valuta tutte le offerte"

13 gennaio 2021 a

a

a

Nel pre-partita di Fiorentina-Inter, l'ad nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, facendo anche il punto sull'orizzonte societario del club, confermando di fatto che le voci di cessione del pacchetto societario non erano campate in aria: "La proprietà sta valutando le opportunità, questo nell'interesse dell'Inter e nel rispetto del blasone del club. Detto questo il management da me rappresentato sa di agire in un contesto societario solido, di muoversi in un'area tecnica compattata. Queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono condizionare", le parole di Marotta.

"Edin Dzeko a gennaio". Il colpo che sposta gli equilibri: corsa scudetto, retroscena pesantissimo

Secondo SkyTg24, infatti, c'è il fondo di private equity Bc Partners che ha avviato l'analisi della situazione dei conti nerazzurri Un segnale di come la famiglia Zhang stia valutando la possibilità di cedere una percentuale delle proprie quote a questo gruppo. Bc Partners è un fondo che valuta la potenza dei gruppi imprenditoriali e eventualmente decide di investirvi. Steven Zhang tiene infatti alla squadra, ma servono entrate per almeno 200 milioni di euro. Ed ecco spiegata la trattativa con Bc Partners.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.