Inter, prove di scambio con l'Atalanta: "Il Papu Gomez per Eriksen", la voce clamorosa sugli scontenti

Il lungo tormentone Arek Milik (26) sembra arrivato a una svolta. Il Marsiglia, infatti, ha trovato l'accordo con l'attaccante polacco e lo ha convinto a sposare il progetto di Villas Boas. Ora il club francese deve trovare l'intesa con Aurelio De Laurentiis, sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo dopo la prima presenza. Un'operazione da 7 milioni di euro più 3 di bonus. Per incastrare tutti i pezzi del puzzle, però, Milik - in scadenza nel prossimo giugno - deve prima rinnovare col Napoli per due anni. Per la fumata bianca, che è nell'interesse di tutti (del calciatore che rischia di perdersi l'Europeo, del Napoli che a giugno lo perde a zero), sembra mancare solo l'ok all'operazione di De Laurentiis.

L'Inter, nonostante i problemi societari, lavora a fari spenti per il Papu Gomez (33), che potrebbe arrivare a costo zero. L'idea sarebbe infatti quella di uno scambio di prestiti per sei mesi con l'Atalanta, mossa che porterebbe Eriksen (28) alla corte di Gasperini. Poi in estate tutto verrebbe rinegoziato. Intanto i nerazzurri di Conte hanno girato al Venezia Sebastiano Esposito (18), di rientro dalla Spal dove non ha trovato spazio. Sull'altra sponda milanese il Milan, che tratta sempre la cessione di Andrea Conti (26) alla Fiorentina, è molto interessato a Mario Mandzukic (34), nonostante qualche perplessità sulle condizioni del croato che non gioca con continuità dall'inverno del 2019.

I rossoneri, nel frattempo, continuano a lavorare anche per il difensore e non molla la presa su Mohamed Simakan (20): ora la strategia del club rossonero, dopo l'infortunio del giocatore dello Strasburgo, sarebbe di acquistarlo comunque a gennaio, ma poi di lasciarlo in prestito al suo club. Questione attaccanti: la Juve, che cerca una punta "di scorta", farà un altro tentativo per Olivier Giroud (34), il preferito del tecnico Andrea Pirlo. E ancora. Verona e Fenerbahce hanno chiesto alla Roma Amadou Diawara (23) e a Trigoria valutano la proposta, anche se prima servirebbe trovare un sostituto del centrocampista ex Bologna e Napoli. Il Parma, invece, è interessato a Franco Vazquez (31), attaccante del Siviglia. L'Atalanta invece saluta Johan Mojica (28): il terzino sinistro colombiano, che era a Bergamo in prestito con diritto di riscatto, torna al Girona, che lo gira in prestito all'Elche.

