Lazio, delirio derby: 3-0 alla Roma. Immobile e doppio Luis Alberto, colpo da Champions

La Lazio in paradiso vince il derby 3-0, rallenta la corsa della Roma al primo posto e torna prepotentemente in lizza per un posto in Champions ed Europa League. In un Olimpico forzatamente deserto, gli uomini di Simone Inzaghi dominano, partono a mille e vanno sul 2-0 in 23 minuti con le reti di Immobile e Luis Alberto. Il "Mago" spagnolo illumina la notte romana, crea scompiglio nella difesa giallorossa, inventa gioco e chiude la gara al 67' con una conlusione chirurgica sul secondo palo: Pau Lopez superato ed è 3-0. Tra i giallorossi di Fonseca, deludenti su tutti i fronti, non brilla nemmeno Dzeko, a cui Reina nel finale nega anche la gioia del gol della bandiera. In classifica la Roma resta a 34 punti, a -6 dal Milan e -3 dall'Inter (che giocherà contro la Juventus), mentre la Lazio sale a 31 punti agganciando al quinto posto Atalanta e Napoli, che però hanno due partite in meno.

