Fabian Ruiz, ancora un positivo al Covid per il Napoli: lo spagnolo salta Fiorentina e la sfida di Supercoppa con la Juve

Brutte notizie per il Napoli nella sfida di domani la Fiorentina e in vista della Supercoppa Italiana. contro la Juventus in palio mercoledì. Il tecnico Gattuso perde Fabian Ruiz: lo spagnolo è infatti positivo al Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso club, il giocatore è già in isolamento a casa e tornerà solo quando sarà negativo al tampone. Oltre alle due partite Ruiz salterà sicuramente anche la sfida del 24 gennaio di campionato al Bentegodi contro il Verona.

Una perla di Fabian Ruiz regala la vittoria del Napoli a San Siro contro un'Inter poco brillante

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Questo il comunicato del Napoli. Il test allo spagnolo è stato fatto dopo l'allenamento fatto con il resto dei suoi compagni. Adesso c'è il timore che anche qualche altro giocatore possa essere venuto in contatto con Ruiz e il Napoli rifarà i tamponi nuovamente prima della sfida di domani (ore 12.30) contro la Fiorentina.

