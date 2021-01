Serie A, il Torino delude ancora: con lo Spezia in 10 per oltre 80' non va oltre lo 0-0

16 gennaio 2021 a

a

a

Il Toro frena con lo Spezia e rimanda, ancora una volta, l'agognata svolta di questa tormentata stagione. Prestazione semplicemente impalbabile per i granata, che non vanno oltre lo 0-0 in un match avaro di emozioni e complicano ulteriormente la loro posizione di classifica. A segnare la gara, l'espulsione dopo sette minuti di Vignali nelle file dei liguri. Eppure, nonostante la superiorità numerica per 83 minuti più recupero, si vede un Toro svogliato, privo di idee e grinta, incapace di mordere. Tanto che l'occasione più pericolosa arriva solo al 90' con il palo di Ansaldi.

Il Torino passa con Verdi, l'ex Soriano lo riprende: la "maledizione" di Giampaolo, la classifica piange

Per il resto, pochissimi i rischi corsi dalla banda di Italiano che riesce anche a impegnare in due occasioni Sirigu e si difende con personalità e ordine. Se lo Spezia incassa un punto d'oro che allunga a tre gare la striscia positiva, per i granata è notte fonda: l'appuntamento con la prima vittoria casalinga è ancora rimandato. La panchina di Giampaolo è sempre più traballante, le speranze di raddrizzare un'annata fino a qui da incubo passano anche dai possibili innesti di mercato. Se arriveranno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.