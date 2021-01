Serie A, la Sampdoria vince in rimonta col neoacquisto Torregrossa: l'Udinese perde 2-1 e Gotti ora rischia la panchina

16 gennaio 2021 a

Continua la serie negativa dell’Udinese (solo 3 punti nelle ultime 7 gare) che cade a Genova contro la Sampdoria. A decidere la gara l’ultimo arrivato in casa doriana: Torregrossa. Il suo gol vale la vittoria per la compagine ligure (2-1) che riscatta la sconfitta con lo Spezia e continua nel suo andamento altalenante. La squadra friulana ha le occasioni migliori in un primo tempo equilibrato e trova il vantaggio in avvio di ripresa con De Paul.

"Ci sono legami più forti di tutto". Quagliarella dice no alla Juve e giura eterno amore alla Samp

Ranieri, però, riesce con le sostituzioni a cambiare volto alla sua squadre e ribalta il risultato con il rigore conquistato e trasformato con scavetto da Candreva e con il colpo di testa di Torregrossa che bagna come meglio non potrebbe l’esordio in maglia doriana. Ai bianconeri friulani stanno mancando punti e risultati, ecco dunque che la posizione di mister Luca Gotti inizia a non essere più così salda di come si potrebbe pensare. E già si fanno i nomi dei possibili sostituti: in pole l'ex tecnico della Spal, Leonardo Semplici.

