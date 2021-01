Marta Bassino, l'azzurra fa il bis e vince lo slalom gigante di Kranjska Gora: "Non riesco a trattenere le lacrime"

17 gennaio 2021 a

Marta Bassino in 2.18.06 ha vinto anche il secondo slalom gigante di Coppa del Mondi di sci a Kranjska Gora, centrando così una fantastica doppietta nel giro di 24 ore Per lei è il quarto successo stagionale ed il quinto in carriera. Seconda la svizzera Michelle Gisin in 2.18.72 e terza la slovena Meta Hrovat in2.18.79. Solo sesta Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche. La Bassino aveva chiuso al secondo posto la prima manche, dietro all'americana Mikaela Shiffrin, ma nella seconda ha fatto registrare il miglior tempo e ha ottenuto il sorpasso sulla statunitense, finita appunto sesta. In classifica generale di Coppa del Mondo Vlhova rimane al comando con 775 punti davanti allla Gisin con 715, Bassino è terza con 623 punti davanti a Shiffrin con 565. Goggia è settima con 454 e Brignone ottava con 429. La graduatoria di gigante vede Bassino allungare a quota 400 unti, staccate Gisin con 272 e Brignone con 250 punti.

Marta Bassino gigante: trionfa in Slovenia, terza vittoria su quattro slalom di Coppa. L'ultima a riuscirci...

"È incredibile quello che sto vivendo. Sono delle emozioni indescrivibili, non riesco a trattenere le lacrime. È come se non capissi cosa mi sta succedendo. E' bellissimo vivere queste emozioni così forti, fatico a tenerle a bada. Vivo il momento più bello della mia carriera e me la godo, non sto pensando troppo al futuro, vivo giorno dopo giorno e gara dopo gara, cercando di raccogliere ad ogni appuntamento il mio massimo e alla fine faremo i conti", le parole piene di gioia della Bassino al termine della gara.. Per l'Italia, fuori Federica Brignone, c'e'poi Sofia Goggia ottima settima in 2.20.13. In classifica ci sono poi anche le azzurre Roberta Midali ventitreesima in 2.23.82, Elena Curtoni al 24° posto in 2.24.01 e Roberta Melesi al 25° in 2.24.14. La prossima tappa di cdm sarà per le ragazzedella discesa libera guidate da Sofia Goggia. Da venerdì a domenica a Crans Montana, in Svizzera, sono in programma due discese ed un superG.

